Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl von Weihnachtsdeko

Kinderbeuern (ots)

Am Donnerstag, 30.11.2023, wurde gegen 17:30 Uhr aus einem Vorgarten in der Hetzhofer Straße in Kinderbeuern Weihnachtsdekoration gestohlen. Der unbekannte Täter näherte sich mit einem Fahrrad dem Wohngebäude, entwendete zwei beleuchtete Metallrentiere und fuhr anschließend in unbekannte Richtung davon. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Wittlich unter der Telefonnummer 06571-9260 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell