Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an VW-Transporter in Blankenrath

Blankenrath (ots)

Im Zeitraum von Donnerstagnachmittag, 10.11.2023, bis Freitagmorgen, 11.11.2023, kam es zu einer Sachbeschädigungshandlung in Blankenrath. Dabei wurde ein weißer VW-Transporter, welcher in der Walhausener Straße auf einem Privatgrundstück abgestellt war, beschädigt. Mittels schwarzer Lacksprühfarbe wurden drei "Z-Symbole" auf die Fahrzeugseite gesprüht. Dieses Zeichen dürfte im Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine zu betrachten sein. Das Verwenden dieses Zeichens dürfte zudem einen Straftatbestand darstellen.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, möchten sich mit der Polizeiinspektion Zell unter der Rufnummer 06542 9867-0 oder per E-Mail pizell.wache@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell