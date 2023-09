Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Radfahrer

Bernkastel-Kues (ots)

Am 17.09.2023 befuhr gegen 15:35 Uhr eine mehrköpfige Radfahrgruppe den Bergweg in Kues, von der Panoramastraße kommend, in Fahrtrichtung Stadtmitte. Auf der abschüssigen Strecke musste die Gruppe in einer Engstelle aufgrund von bevorrechtigtem Gegenverkehr abbremsen. Ein 50jähriger Radfahrer geriet hierdurch ins Straucheln, stürzte zu Boden und verletzte sich dabei schwer. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt und ins Krankenhaus nach Wittlich verbracht.

