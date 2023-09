POL-PDWIL: Unfall bei Mulcharbeiten

Daun (ots) - Am 18.08.2023 wurde die Polizeiinspektion Daun über eine Unfallflucht im Bereich der Mainzer Straße in Daun informiert. Hier war ein bisher unbekannter Täter mit seinem Fahrzeug gegen zwei Laternen gefahren und hatte diese beschädigt. Im Anschluss hatte sich der Unfallverursacher entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Jegliche Hinwiese zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an ...

