POL-PDWIL: Fahrten unter Einfluss von Drogen sowie Beleidigung von Polizeibeamten

Enkirch (ots) - Am 25.04.2023 zwischen 15:00 und 19:30 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in Enkirch in der Straße "Am Steffensberg". In Höhe der Hausnummer 1 parkte ein PKW ordnungsgemäß in einer eingezeichneten Parkbucht. In dem oben genannten Zeitraum fuhr ein größeres Fahrzeug, vermutlich ein LKW, an dem parkenden PKW vorbei und beschädigte dieses über die komplette Fahrerseite. Der Schaden könnte ...

