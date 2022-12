Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Tageswohnungseinbruch, Trickdiebstahl und Verkehrsunfall mit Flucht

Hillesheim (ots)

Gleich drei Sachverhalte mussten die Beamt*innen der Polizeiinspektion Daun am 13.12.2022 in Hillesheim entgegennehmen und ermitteln.

Am 13.12.2022 zwischen 06:45 Uhr und 16:00 Uhr drangen bisher unbekannte Täter in einem Mehrfamilienhaus in der Aachener Straße in dieses und dort in eine Wohnung ein. Wie genau die bisher unbekannten Täter ins Mehrfamilienhaus und letztlich in die Wohnung gelangen konnten, steht aktuell noch nicht fest; hierzu muss noch die Auswertungen der Spurensuche abgewartet werden. Die Wohnung wurde augenscheinlich mit dem Ziel des Auffindens von Wertgegenständen betreten. Zum genauen Umfang des entwendeten Diebesgutes konnten bisher noch keine abschließenden Angaben getätigt werden.

Am 13.12.2022 gegen 15:53 Uhr betrat eine bisher unbekannte weibliche Person ein Kleidergeschäft in der Augustinerstraße in Hillesheim. Hier kaufte sie einige Kleidungsstücke und verwickelte die Verkäuferin durch gezieltes "Hin- und Herschicken" im Laden mit einer gewissen Verwirrungstaktik in eine "Stresssituation". Diese nutzte sie aus und entwendete eine Geldmappe im Ladenlokal aus dem Kassenbereich. Im Anschluss verließ die das Geschäft. Die leere Geldmappe konnte im Anschluss durch Zeugen im Stadtgebiet gefunden werden.

Am 13.12.2022 gegen 17:45 Uhr befuhr ein 33-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Personenkraftwagen die Straße "Am Markt" in Hillesheim. Hier begegnete ihm ein entgegenkommendes Fahrzeug, welches mit seinem, aufgrund eines Verstoßes gegen das Rechtsfahrgebot kollidierte und den Aussenspiegel beschädigte. Der Unfallverursacher, ein grüner Lastkraftwagen mit Wittlicher Kennzeichen entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Jegliche Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.

