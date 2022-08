POL-PDWIL: groß angelegte Vermisstensuche nach 90-jährigem Mann verläuft erfolgreich

Bitburg (ots) - Am Montag, den 08.08.2022, in der Zeit zwischen 10:40 Uhr und 10:45 Uhr, fuhr ein silberner VW Golf - auf Höhe der Abfahrt Masholder - in entgegengesetzter Fahrtrichtung auf die im dortigen Bereich vierspurige B 51 in Fahrrichtung Trier auf. Der PKW soll laut Zeugenangaben mit einem älteren Ehepaar besetzt gewesenen sein. Personen, welche den Vorfall beobachtet haben oder gefährdet wurden, werden gebeten sich mit der Polizei Bitburg Tel.: 06561-9685 0, in ...

mehr