Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person und Flucht

Daun (ots)

Am 24.06.2022 gegen 07:10 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Unfallverursacher mit seinem PKW die Trierer Straße in Daun in Richtung Stadtmitte.

Der Unfallverursacher wollte in Höhe des Busbahnhofes nach rechts in die Michel-Reinecke-Straße abbiegen. Zu diesem Zeitpunkt befand sich bereits ein 28-jähriger Fahrradfahrer aus der Verbandsgemeinde Daun auf der Michel-Reinecke-Straße, welcher die Straße fahrend überquerte, um seine Fahrt in Richtung Stadtmitte fortzusetzen.

Es kam zum Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer. Der Fahrradfahrer stürzte und zog sich hierbei eine leichte Verletzung zu.

Der PKW-Fahrer entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern bzw. um eine Unfallaufnahme zu ermöglichen.

Bei dem unfallverursachenden PKW soll es sich um einen blauen VW Polo (älteres Modell) gehandelt haben.

Weitere Hinweise zum Unfallhergang oder zum möglichen Verursacher dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell