POL-PDWIL: Einbruch in Firmenfahrzeug in Arzfeld

Prüm (ots)

In der Nacht vom 23.06.2022 auf den 24.06.2022 wurde zwischen 21:00 Uhr und 05:00 Uhr durch bislang unbekannte Täter ein in der Hauptstraße in Arzfeld abgestelltes Firmenfahrzeug angegangen. Die Täter versuchten, eine Werkzeugkiste aufzubrechen. Im Anschluss verschafften sie sich Zugang zum Fahrzeuginneren und entwendeten dort weiteres Werkzeug. Zeugen und Anwohner, die verdächtige Wahrnehmungen in der vorgenannten Tatzeit in der Ortslage Arzfeld gemacht haben, werden gebeten, die Polizeiinspektion Prüm zu kontaktieren.

