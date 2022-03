Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brandentwicklung in einem Müllabfuhrfahrzeug

Blankenrath (ots)

Am heutigen Freitag wurde der Polizei in Zell gegen 10 Uhr der Brand eines Müllabfuhrfahrzeuges in Blankenrath gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass der geladene Abfall, während des Pressvorganges im Laderaum des Fahrzeuges, in Brand geraten war. Dieser wurde auf einer Freifläche im Industriegebiet abgeladen und nach kurzer Zeit durch die Feuerwehr abgelöscht. Durch die Brandentwicklung entstand kein Sach- oder Personenschaden. Im Einsatz war die Polizei Zell, sowie Feuerwehren aus Blankenrath, Liesenich und Strimmig.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell