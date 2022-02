Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Bitburg (ots)

Am 27.02.2022 gegen 03:55 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden in der Ortslage Echternacherbrück. Durch Anwohner in der Bollendorfer Straße konnte ein lauter Knall wahrgenommen werden. Grund hierfür war, dass ein Fahrzugführer mit nicht angepasster Geschwindigkeit im Kurvenbereich die Kontrolle über seinen PKW verlor. In der Folge kam er nach links von der Fahrbahn ab, touchierte eine Schutzplanke und verfehlte knapp ein Wohnhaus. Nachdem er das Wohnhaus passierte, überfuhr der Fahrzeugführer einen größeren Brunnen und kam in einer steilen Hofauffahrt zum Stillstand. Der 33-jährige Unfallverursacher blieb hierbei unverletzt. Es entstand erheblicher Sachschaden. Im Einsatz befanden sich die Freiwillige Feuerwehr Echternacherbrück, das DRK und die Polizei Bitburg.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell