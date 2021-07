Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Wittlich (ots)

Im Zeitraum von Dienstag, 13.07.2021, 16.30 Uhr bis Mittwoch, 14.07.2021, 09.30 Uhr war ein weißer Ford Kuga, auf einem Parkplatz in der Dauner Straße in Wittlich-Wengerohr abgestellt. Ein/e unbekannte/r Fahrzeugführer/in kollidierte vermutlich beim Aus-/Einparken mit dem abgestellten Pkw und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Fremdschaden in Höhe von ca. 1.000 EUR. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter Tel. 06571 / 926-0 erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell