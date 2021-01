Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an einem Pkw im Stadtgebiet Wittlich

Wittlich (ots)

In der Zeit von Samstag, 23.01.2021, 23:00 Uhr bis Sonntag, 24.01.2021, 14:30 Uhr wurde ein in Wittlich Innenstadt, in Höhe Neustraße 26 am Straßenrand abgestellter Pkw zerkratzt. Hierbei konnte ein Schaden entlang der Fahrerseite festgestellt werden. Verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit der Tat mögen der Polizeiinspektion Wittlich unter folgender Rufnummer 06571 -9260 mitgeteilt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wittlich



Telefon: 06571-926-0

www.polizei.rlp.de/pi.wittlich



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell