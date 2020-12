Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: weitere Sachbeschädigung in Prüm durch Reifenstecher

Am Montag, 30.11.2020 wurde erneut in Prüm durch einen bisher unbekannten Täter mutwillig ein Reifen eines PKW durch Einstechen zerstört. Der silberne Mazda war in der Zeit von 07:20 Uhr bis 12:50 Uhr an diesem Tag auf einer Parkfläche im Gerberweg, gegenüber des dortigen Busbahnhofs abgestellt. In dieser Zeit wurde der hintere, rechte Reifen mittels unbekanntem Gegenstand beschädigt.

Am vorherigen Wochenende kam es zu mehreren mutwilligen Beschädigungen an Reifen von abgestellten PKW auf dem Prümer Sommer Platz und am Tiergartenplatz in gleicher Art und Weise.

Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.

