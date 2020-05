Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fahrzeug überschlagen

Daun (ots)

Ereignis: Verkehrsunfall mit Sachschaden, Fahrzeug überschlagen Ort: 54570 Kalenborn-Scheuren, L10 Zeit: 23.05.2020, 13:03 Uhr

Ein 34-jähriger Fahrer aus dem Kreis Bitburg-Prüm befuhr mit einem Kastenwagen die L10 von Kalenborn-Scheuren in Richtung Büdesheim. In einer Rechtskurve geriet das Fahrzeug auf regennasser Fahrbahn und offensichtlich infolge nicht angepasster, zu hoher Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Fahrer blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.

