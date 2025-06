Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall mit eingeklemmtem PKW

Ludwigshafen (ots)

Am gestrigen Montag (23.06.2025), gegen 10:15 Uhr, befuhr ein 26-jähriger LKW-Fahrer die B44 in Fahrtrichtung Mannheim. Gleichzeitig fuhr eine 43-Jährige mit ihrem Auto aus Richtung Rheinuferstraße kommend auf die B44 auf. Dabei beschleunigte sie offenbar, um noch vor dem LKW auf den rechten Fahrstreifen zu gelangen. Dies missglückte, weshalb sie mit ihrem Auto zwischen dem LKW und der beginnenden Betonfahrbahnbegrenzung eingeklemmt wurde. Hierbei wurde die 43-Jährige leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Ihre 15-jährige Tochter, die ebenfalls im Auto saß, blieb unversehrt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell