Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Versuchter Einbruch in Mehrparteienhaus

Ludwigshafen (ots)

In der Maudacher Straße versuchten Unbekannte am Montag, 03.06.2024, zwischen 0 Uhr und 14:30 Uhr, in ein Mehrparteienhaus einzudringen. Davon zeugen mehrere Hebelspuren an der Eingangstür. Es war den Unbekannten offensichtlich nicht gelungen, die Tür zu öffnen und in das Haus zu gelangen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

