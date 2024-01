Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: E-Bike-Fahrer bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagnachmittag (30.01.2024) wurde ein 45-jähriger Radfahrer bei einem Unfall leicht verletzt. Ein 57-jähriger Autofahrer missachtete beim Abbiegen von der Von-Weber-Straße in die Händelstraße den Vorrang des E-Bike-Fahrers. Der 45-Jährige stürzte durch den Zusammenstoß und verletzte sich leicht. An dem Zweirad entstand ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro. Das Auto blieb unbeschädigt.

