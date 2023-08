POL-PPRP: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Eine 65-Jährige wurde am Mittwoch (02.08.2023), gegen 14.20 Uhr, in der Mundenheimer Straße von einem Mann angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. Nach dem Gespräch bemerkte die Frau, dass ihr Geldbeutel mit 180 Euro Bargeld fehlte. Der Mann war bereits verschwunden. Er war circa 65 Jahre alt, zwischen 1,70m und 1,75m groß und hatte graue Haare. Sachdienliche Hinweise nimmt die ...

mehr