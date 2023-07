Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Hinweise erbeten

Ludwigshafen (ots)

In der Pfalzgartenstraße fuhr am 05.07.2023 gegen 8 Uhr, eine bislang unbekannte Person mit ihrem grauen VW gegen den weißen Renault einer 39-Jährigen. Hierdurch entstand an ihrem Fahrzeug ein Schaden von etwa 1.000 Euro. Statt sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr die unbekannte Person weiter. Der Unfall ereignete sich in der Nähe eines Kindergartens und soll durch mehrere Eltern beobachtet worden sein. Wir bitten diese sowie weitere Zeugen, sich bei der Polizeiwache Oggersheim zu melden. Hinweise werden unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Die Polizei weist darauf hin, dass es sich bei einer Verkehrsunfallflucht um kein Kavaliersdelikt handelt. Eine Unfallflucht ist eine Straftat und kann mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden. In vielen Fällen bleiben die Geschädigten auf ihren Kosten sitzen. Es könnte auch Ihr Auto treffen. Helfen Sie uns, den Unfallopfern zu helfen. Wenn Sie Zeuge einer Unfallflucht werden, notieren Sie das Kennzeichen oder machen Sie ein Foto mit Ihrem Handy. Verständigen Sie auf jeden Fall die Polizei.

