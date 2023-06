Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Küchenbrand in der Neumannstraße

Ludwigshafen (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet die Küche einer Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Neumannstraße am 19.06.2023, gegen 13:30 Uhr, in Brand. Hierdurch entstand in der Küche ein geschätzter Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Die Ermittlungen zur genauen Brandursache wurden durch die Kriminalpolizei Ludwigshafen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell