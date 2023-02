Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Kleinkraftradfahrer bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstag (21.02.2023), gegen 14 Uhr, wurde ein 71-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades bei einem Unfall in der Oppauer Straße verletzt. Ein 45-jähriger Autofahrer hielt zunächst am Fahrbahnrand und fuhr an, ohne den auf der Oppauer Straße fahrenden Zweiradfahrer passieren zu lassen. Der 71-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall entstand ein Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell