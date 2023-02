POL-PPRP: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach einem vermissten 56-Jährigen

Ludwigshafen (ots) - Ein 20-Jähriger, der sein Auto am 21.02.2023, gegen 17 Uhr, in der Luitpoldstraße geparkt hatte, übersah beim Öffnen der Fahrzeugtür einen von hinten kommenden 25-jährigen Radfahrer. Dieser stieß mit der Tür zusammen und stürzte. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde er hierdurch leicht verletzt. An seinem Fahrrad entstand außerdem ein Sachschaden von etwa 200 Euro. Wir appellieren an alle ...

