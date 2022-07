Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit Straßenbahn

Ludwigshafen (ots)

Am Montag, den 04.07.2022, stießen gegen 17:15 Uhr ein PKW und eine Straßenbahn an der Einmündung Hauptstraße / Kreisstraße 7 zusammen. Die Straßenbahn fuhr parallel zur Hauptstraße in Richtung Rheingönheim als der Toyota von der K 7 kommend nach rechts in die Hauptstraße Richtung Mundenheim abbiegen wollte. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.500EUR. Der 32-jährige Straßenbahnfahrer wurde leicht verletzt.

