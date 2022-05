Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Vandalismus in Gartenlaube

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagvormittag (03.05.2022) meldeten die Pächter einer Gartenparzelle des Kleingartenvereins "Zur Werre", dass dort eingebrochen wurde. Die Scheibe des Gartenhauses wurde eingeworfen, diverse Gegenstände beschädigt und Pflanzen aus der Erde gerissen. Ob auch etwas gestohlen wurde stand noch nicht fest. Die Pächter gaben an, in der Vergangenheit bereits eine männliche Person auf dem Grundstück gesehen zu haben, die ihnen jedoch nicht bekannt gewesen sei. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

