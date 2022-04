POL-PPRP: Trickbetrüger unterwegs

Ludwigshafen (ots) - In der Zeit vom 22.04., 10:00 Uhr - 25.04.2022, 07:00 Uhr stahlen Unbekannte mehrere Stromkabel von der Baustelle an der Anne-Frank-Realschule Plus. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Wer hat am vergangenen Wochenende Personen oder Fahrzeuge an der Baustelle gesehen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail ...

