POL-PPRP: Schulhof Kiosk aufgebrochen

Ludwigshafen (ots) - Am 30.03.2022, zwischen 09:00 Uhr und 09:45 Uhr, war eine 80-Jährige auf dem Markt am Berliner Platz in Ludwigshafen. Dabei hatte sie ihren Geldbeutel in einer Tasche, die an ihrem Rollator angebracht war. Kurze Zeit nachdem sie einige Backwaren gekauft hatte, fiel ihr auf, dass sich ihr Geldbeutel nicht mehr in der Tasche befand. Neben Bargeld befanden sich auch Ausweisdokumente, sowie verschiedene ...

mehr