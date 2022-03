Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Geldbeutel aus Umkleidekabine gestohlen und während eines weiteren Diebstahls in einem anderen Geschäft erwischt

Ludwigshafen (ots)

Am 30.03.2022, gegen 16:00 Uhr, befand sich ein 38-Jähriger mit seiner 29-Jährigen Ehefrau in einem Bekleidungsgeschäft in der Rhein-Galerie. Er probierte mehrere Kleidungsstücke an und zeigte sie seiner Frau. Dabei verließ er kurzzeitig die Umkleidekabine, in der seine Hose mit seinem Geldbeutel war. Dies nutzte ein Täter aus, ging während der Abwesenheit des 38-Jährigen in die Umkleidekabine und nahm sich den Geldbeutel aus der Hose. Dann verließ der Täter das Bekleidungsgeschäft. Das Ehepaar bemerkte den Diebstahl erst, als sie an der Kasse bezahlen wollten.

Kurze Zeit später kam es zu einem Ladendiebstahl in einem Drogeriemarkt in der Rhein-Galerie. Ein Ladendetektiv beobachtete, wie der Täter ein Parfum in die Jackentasche steckte. Die alarmierten Polizeibeamten nahmen den 32-Jährigen fest und durchsuchten ihn. Dabei stellten sie fest, dass er mehrere Kleidungsstücke übereinander trug, die er, wie sich herausstellte, kurz zuvor in einem weiteren Bekleidungsgeschäft in der Rhein-Galerie gestohlen hatte.

Anhand der Kameraaufnahmen des ersten Bekleidungsgeschäftes, in dem der Geldbeutel gestohlen worden war, konnte der 32-Jährige ebenfalls als Dieb des Geldbeutels überführt werden. Der 32-Jährige wurde mit zur Dienststelle genommen. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

