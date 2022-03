Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Autohaus

Ludwigshafen (ots)

In der Zeit zwischen dem 26.03.2022, gegen 13:00 Uhr und dem 27.03.2022, gegen 13:00 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Werkstatt eines Autohauses in der Straße "In der Mörschgewanne" ein, indem sie ein Fenster einschlugen. Sie stahlen die Kaffeekasse mit Bargeld.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de .

