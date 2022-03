POL-PPRP: Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall

Ludwigshafen-Edigheim (ots) - Am Samstag, 19.03.2021, gegen 23:15 Uhr, brannte in der Bgm.-Fries-Straße in Edigheim aus bislang ungeklärte Ursache eine Mülltonne . Durch das Einschreiten von Anwohnern, welche den Brand bereits vor Eintreffen der Feuerwehr löschten, konnte ein mögliches Ausweiten des Feuers auf das Wohngebäude verhindert werden. Personen wurden nicht verletzt Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Pressestelle Andreas Fingerle, PvD Telefon: ...

