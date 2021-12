Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mitte/Mundenheim - Verkehrsunfallfluchten nach Kollision mit Verkehrsschild

Ludwigshafen (ots)

Sowohl an der Einmündung Yorckstraße und Roonstraße in 67059 Ludwigshafen als auch an der Kreuzung Rheingönheimer Straße und Maximilianstraße in 67065 Ludwigshafen wurden in der Nacht zu Sonntag, 05.12.2021 Verkehrsschilder durch die Kollision unter Beteiligung eines Kraftfahrzeugs beschädigt und die Unfallörtlichkeiten durch den jeweiligen Unfallverursacher unerlaubt verlassen.

Ein weiteres umgeknicktes Verkehrsschild nach Überfahren, der mit dem Schild versehenen Verkehrsinsel, wurde in der Heinigstraße an der Abfahrt der Bundesstraße 44 in 67059 Ludwigshafen gegen 02:00 Uhr festgestellt. Anhand der vor Ort aufgefundenen Fahrzeugteile und dem Kennzeichen des offensichtlichen verursachenden Fahrzeugs konnte der Halter ermittelt werden. Die Ermittlungen zum Fahrer dauern an.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621/963-2122 oder per Email piludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell