Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Innenstadtnähe

Ludwigshafen (ots)

Am Samstagnachmittag, 16.12.2021, kam es zwischen 17.30 Uhr und 22.30 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Karolinenstraße. Unbekannte gelangten über einen, im Hof abgestellten, Stuhl auf den Balkon des Hauses und brachen die Terrassentür auf. Insgesamt wurden Schmuck und Bargeld in einem niedrigen vierstelligen Wert entwendet.

Wer hat etwas Auffälliges beobachtet?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

