Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mit Messer bedroht

Ludwigshafen (ots)

In der Burgundenstraße kam es am 09.09.2021, gegen 19:30 Uhr, an einem Basketballfeld zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 28-Jährigen und drei jungen Männern im Alter von 16 bis 21 Jahren. Diese hatten den 28-Jährigen angesprochen, warum er mit einem Messer herumhantiere. Es sei daraufhin zu verbalen Streitigkeiten gekommen und die drei Männer seien schließlich geflüchtet. Auf Höhe der Hausnummer 35 habe der 28-Jährigen den 16-Jährigen eingeholt und ihn mit dem Messer bedroht. Es sei daraufhin zu einem Handgemenge gekommen, bei dem keiner der beiden verletzt wurde. Der 28-Jährige sei schließlich mit seinem Fahrrad davongefahren. Hierbei konnte er von der alarmierten Polizei zunächst verfolgt und schließlich im Bereich Friedenspark angetroffen werden. Dabei wurde auch das DEIG eingesetzt, ohne ihn zu treffen. Er konnte weiter flüchten und fuhr in Richtung der Straßenbahngleise an der Rohrlachstraße weiter. Dort blieb er mit seinem Fahrrad im Gleisbett stecken, stürzte und konnte festgenommen werden. Durch den Sturz wurde der 28-Jährige leicht verletzt. Er hatte ein Klappmesser bei sich, welches sichergestellt wurde. Zudem war er stark alkoholisiert. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Bereits am Nachmittag, gegen 17:30 Uhr, hatte der 28-Jährige einen Polizeieinsatz wegen Ruhestörung ausgelöst. Hier ergab ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 2,15 Promille.

