Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Randalierer löst zwei Polizeieinsätze aus

Ludwigshafen (ots)

Am Montagabend wurde die Polizei zu zwei Randalierern am Berliner Platz gerufen. Die Männer würden herumpöbeln und Wartende an einer Haltestelle verängstigen. An einer Haltestelle konnten die Randalierer, ein 51- und ein 59-jähriger Mann, angetroffen werden. Der 51-Jährige verhielt sich auch gegenüber den Polizeibeamten aggressiv. Er war stark alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 4,27 Promille. Aufgrund des immer noch aggressiven Verhaltens wurde der Mann mit Handschellen gefesselt. Er musste wegen der starken Alkoholisierung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Als der Mann in der Nacht aus dem Krankenhaus entlassen wurde, alarmierten Zeugen erneut die Polizei, da der Mann immer wieder schwankend auf die Straße lief. Der ebenfalls verständigte Kommunale Vollzugsdienst der Stadt Ludwigshafen brachte den 51-Jährigen daraufhin zusammen mit dem Rettungsdienst in eine psychiatrische Klinik.

