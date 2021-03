Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - Mülleimerbrand

Ludwigshafen (ots)

Am 27.03.2021, gegen 00:00 Uhr, kam es erneut zu einem Mülleimerbrand, diesmal in der Schillerstraße in Oggersheim. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiwache in Oggersheim unter der Telefonnummer 0621-963 2403 in Verbindung zu setzten.

