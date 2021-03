Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Bei Unfall leicht verletzt

Ludwigshafen (ots)

Eine 31-jährige Autofahrerin wurde bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend, gegen 18.00 Uhr, an der Kreuzung Berthold-Schwarz-Straße/Taubenstraße leicht verletzt. Die 31-Jährige soll an der Kreuzung die Vorfahrt eines anderen Autos missachtet haben, so dass es zum Unfall kam. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.000,- Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell