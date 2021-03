Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Ludwigshafen (ots)

Am Samstag, den 06.03.2021 gegen 10:00 Uhr, kam es am Berliner Platz zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einem 73-jährigen Fußgänger. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen wartete dieser in Gedanken versunken am Bahnsteig. Als sich die Türen seiner avisierten Straßenbahn bereits schlossen, griff er mit der Hand zwischen die sich schließenden Türen, welche sich jedoch aufgrund eines technischen Defekts nicht mehr öffneten und die Bahn losfuhr. Als es dem 73-jährigen schließlich gelang seine Hand mit einem Ruck aus dem Türspalt zu ziehen verlor er das Gleichgewicht, stürzte und wurde hierbei leicht verletzt.

