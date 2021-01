Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall mit Straßenbahn

Ludwigshafen (ots)

Am Montagmorgen übersah ein 50-jähriger Autofahrer in der Schützenstraße eine Straßenbahn, als er vom Fahrbahnrand anfahren wollte. Er stieß mit der Straßenbahn zusammen. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000,- Euro.

