Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Dachstuhlbrand in Frankenthal

FrankenthalFrankenthal (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Frankenthal und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Nachtrag zu unserer Pressemeldung vom 29.10.2020 https://s.rlp.de/Jtu13

Nach dem Dachstuhlbrand in der Rheinstraße am 29.10.2020 wurde der Brandort am 30.10.2020 durch Brandermittler der Kriminalpolizei Ludwigshafen und einen Sachverständigen begutachtet. Als Brandursache dürfte eine Überlastung der lokalen Stromversorgung ursächlich sein. Hinweise auf ein vorsätzliches in Brand setzen ergaben sich nicht. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal hat den Brandort wieder freigegeben.

