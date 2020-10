Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahrradfahrer missachtet Vorfahrt

LudwigshafenLudwigshafen (ots)

Ein 22-jähriger E-Bike-Fahrer wurde am Mittwoch (28.10.2020) leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 22-Jährige war gegen 15 Uhr mit seinem E-Bike in der Kanalstraße unterwegs, als an der Kreuzung zur Blücherstraße die Vorfahrt eines Pkws missachtete, der von rechts kam. Der Pkw kollidierte mit dem E-Bike. Hierbei stürzte der 22-Jährige und zog sich leichte Verletzungen zu, die anschließend in ein Krankenhaus behandelt werden mussten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Jan Liebel

Telefon: 0621-963-1500

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell