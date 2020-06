Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - Verkehrsunfall mit Flucht

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwochnachmittag gegen 15:00 Uhr kam es in der Petersstraße in Ludwigshafen zu einem Verkehrsunfall. Ein Lkw streifte beim Vorbeifahren ein geparktes Auto. Der Lkw-Fahrer fuhr jedoch weiter, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von ca. 200,- EUR zu kümmern. Aufmerksame Zeugen konnten den Unfall beobachten und notierten sich das Kennzeichen des flüchtenden Lkw. Die Ermittlungen zu dem Fahrer dauern derzeit an. Dank der Zeugen darf der Besitzer des beschädigten Autos darauf hoffen, dass sein Schaden ersetzt wird.

