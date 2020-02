Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrskontrollen im Bereich Ludwigshafen

Ludwigshafen (ots)

Am Montag, den 10.02.2020, wurden zwischen 14:30 Uhr und 20:00 Uhr, im Bereich Ludwigshafen Verkehrskontrollen durchgeführt. Hierbei wurde besonders auf Veränderungen an Autos geachtet. Die Polizei konnte im Rahmen ihrer Kontrollen diverse bauliche Veränderungen an Fahrwerken sowie abgeklebte Blinker feststellen. Die Fahrzeugführer und Fahrzeughalter müssen mit entsprechenden Bußgeldverfahren und Strafanzeigen rechnen.

Hier ein wichtiger Hinweis der Polizei: Wenn Fahrzeugteile absichtlich entfernt, hinzugefügt, ausgetauscht und verändert werden, kann dies zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen!

Fragen sind an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu richten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz



Anna Mathy

Telefon: 0621-963-1500

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell