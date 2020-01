Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Handtaschenraub

Ludwigshafen (ots)

Ein Unbekannte raubte bereits am Dienstag (14.01.2020) die Handtasche einer 41-Jährigen und flüchtete anschließend mit der Beute. Die Frau war gegen 11 Uhr mit einem Kinderwagen in der Amtsstraße unterwegs, als sie von einem Unbekannten angerempelt wurde. Gleichzeitig griff der Täter nach der Handtasche der 41-Jährigen und rannte davon. Die 41-Jährige wurde bei dem Vorfall nicht verletzt. In der Tasche befand sich lediglich ein Schlüssel. Der Unbekannte war dunkel gekleidet und trug einen Kapuzenpullover und eine Jogginghose. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

