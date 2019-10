Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: In Turnhalle eingebrochen

Ludwigshafen (ots)

Zwischen dem 19.10.2019, 18:20 Uhr, und dem 20.10.2019, 7 Uhr, drangen bislang Unbekannte in der Herrmann-Hesse-Straße in eine Turnhalle ein. Derzeit ist davon auszugehen, dass es den Tätern gelungen war, durch ein gekipptes Fenster in die Halle einzudringen. Im Innern stahlen sie Getränke und Speisen im Wert von etwa 100 Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektionen Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per e-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

