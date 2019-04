Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Obduktionsergebnis steht fest

Ludwigshafen (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 01.04.2019 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/4233018

Der am 31.03.2019 getötete 43-Jährige wurde am 01.04.2019 obduziert. Todesursächlich war der Blutverlust nach einem Durchstich am rechten Oberschenkel mit Durchtrennung der Gefäße. Die Ergebnisse der Blutalkoholbestimmung und der toxikologischen Untersuchung stehen noch aus.

