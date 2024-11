Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Akku-Brand in Lagerhalle in Limburgerhof

Limburgerhof (ots)

Vermutlich ein technischer Defekt führte am 31.10.2024 gegen 15:45 Uhr zu einem größeren Feuerwehr- und Polizeieinsatz in der Friedensau: In den Räumlichkeiten einer Firma von Leih-E-Scootern geriet wahrscheinlich der Akku eines E-Rollers in Brand, der wiederum auf andere Akku-Module übergriff. Die Feuerwehr musste sich gewaltsam Zutritt zu dem verschlossenen Gebäude verschaffen, um das Feuer zu löschen. Mehrere angebrannte Akku-Module mussten im Anschluss von der Feuerwehr in einem Wasserbecken gekühlt werden. In der Lagerhalle befanden sich zudem weitere E-Scooter der Firma in dreistelliger Stückzahl. Der Gesamtschaden wird nach derzeitigem Sachstand auf ca. 10.000EUR geschätzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell