Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Mehrere Außenspiegel beschädigt

Böhl-Iggelheim (ots)

In der Nacht von Freitag, 09.08.2024, auf Samstag, 10.08.2024, vermutlich gegen 01:30 Uhr, ließ ein Unbekannter seinen Frust an sieben in der Bahnhofstraße geparkten Autos raus. Zunächst meldete eine 59-jährige Geschädigte, dass der Außenspiegel ihres Autos beschädigt wurde. Vor Ort konnten dann noch sechs weitere beschädigte Fahrzeuge vorgefunden wurden. An allen sieben Fahrzeugen wurde der rechte Außenspiegel beschädigt. Ein Zeuge konnte den eingesetzten Beamten mitteilen, dass er gegen 01:30 Uhr mehrere Knackgeräusche vernommen hat. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 1.200 EUR. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Schifferstadt (06235/495-0, pischifferstadt@polizei.rlp.de oder persönlich) zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell