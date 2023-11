Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Einbruch in Geschäft

Speyer (ots)

In der Nacht des 17.11.2023 gegen 2 Uhr brach ein unbekannter Täter in ein Geschäft in der Wormser Straße ein. Der Täter zerbrach die Scheibe eines Schaufensters und gelangte dadurch ins Innere des Geschäfts. Dort öffnete er mehrere Schubladen eines Schreibtisches, entnahm daraus Schmuck im Gesamtwert von ca. 10000 Euro und verließ die Örtlichkeit wieder. Eine Kamera im Gebäudeinneren konnte den Täter dabei aufnehmen.

Der Täter trug bei der Tatausübung eine dunkle Jacke mit Kapuze und Fellbezug.

Wer hat am Freitag gegen 2 Uhr in der Wormser Straße oder in der Nähe des Geschäfts "Sonjas Goldankauf" verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

