Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Heßheim) - Fahrlässige Körperverletzung durch Hund

Heßheim (ots)

Am 09.09.2023, gegen 20 Uhr, ging eine Frau aus Heßheim auf dem Feldweg Lambsheimer Weg mit ihrem Hund spazieren, als sie auf eine weitere bislang unbekannte Frau mit einem großen schwarzen Hund traf. Der Hund dieser Frau sprang an der Heßheimerin hoch und warf diese um, hierbei verletzte sie sich am Knie. Die bislang unbekannte Hundehalterin wird gebeten, sich mit der Polizei in Frankenthal in Verbindung zu setzen.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

