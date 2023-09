Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Diebstahl von Fahrzeugteilen

Schifferstadt/Limburgerhof (ots)

Im Zeitraum vom 30.08.2023 (12:00 Uhr) bis 31.08.2023 (10:00 Uhr) drangen unbekannte Täter in Schifferstadt (Hans-Thoma-Straße und Max-Slevogt-Straße) und Limburgerhof (Berliner Platz) gewaltsam in drei geparkte Fahrzeuge ein und entwendeten aus diesen hochwertige Einbauteile. In zwei Fällen wurde das Multifunktionslenkrad, in einem Fall die Tachoeinheit entwendet. Insgesamt entstand Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt (Tel. 06235-4950 oder E-Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

